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Ahmet Hakan Paylaştı! Melih Gökçek’ten ’Her Şey Çok Güzel Olacak’ Tweet’i

AHMET HAKAN PAYLAŞTI! MELİH GÖKÇEK’TEN ’HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK’ TWEET’İ

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek'in 2015 yılında attığı “Her şey güzel olacak“ tweet'ini yeniden paylaştı.

Tarih : 12 Mayıs 2019, 12:20
Puan Ver : Ahmet Hakan Paylaştı! Melih Gökçek’Ten ’Her Şey Çok Güzel Olacak’ Tweet’İ(7/10)3

YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararı sonrası partiler çalışmalarına hız verirken, adayların kampanyalşarıyla ilgili de sosyal medyada 'paylaşım savaşları' başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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