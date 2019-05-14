Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Adem Ljajic'le ilgili konuştu. Boşnak yıldızın, kontratta bulunan maç sayısını geçtiğini ve satın alma opsiyonunun devreye gireceğini söyleyen Kavalcı, “Adem'in bonservisini alıyoruz“ dedi.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic, özellikle sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla takımın en önemli ismi olurken, siyah-beyazlı taraftarların aklındaki soru işareti, Boşnak yıldızın bonservisinin alınıp alınmayacağı oldu. Sezon başında İtalya'nın Torino kulübünden 1 yıllığına kiralanan ve sözleşmesine 'Zorunlu satın alma' opsiyonu konulan yıldız futbolcu için Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı açıklamada bulundu.

Kaynak: haberinburada....