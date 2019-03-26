Hollanda alt yapısından yetişen ve 2015 yılında Kayserispor'a transfer olan Deniz Türüç, Süper Lig'de 4 yıldır oynadığı futbolla büyük bir hayli beğeni kazanırken, oyuncunun başarılı performansı kendisine milli takımın kapılarını açtı.

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