Barcelona, Ajax ile çıkış yakalayan Nicolas Tagliafico'yu kadrosuna katmayı hedefliyor. Hollanda ekibi, Arjantinli oyuncu için 20 milyon euro istiyor.

Barcelona'nın yaz transfer dönemindeki hedeflerinden biri de Nicolas Tagliafico. 2017-2018 sezonunun devrea arasında Independiente'den 4 milyon Euro'ya transfer edilen Arjantinli sol bek oyuncusu bu yaz kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.

Kaynak: haberinburada....