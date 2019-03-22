AJAX, TAGLİAFİCO İÇİN 20 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ BELİRLEDİ
Barcelona, Ajax ile çıkış yakalayan Nicolas Tagliafico'yu kadrosuna katmayı hedefliyor. Hollanda ekibi, Arjantinli oyuncu için 20 milyon euro istiyor.
Barcelona'nın yaz transfer dönemindeki hedeflerinden biri de Nicolas Tagliafico. 2017-2018 sezonunun devrea arasında Independiente'den 4 milyon Euro'ya transfer edilen Arjantinli sol bek oyuncusu bu yaz kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.
Kaynak: haberinburada....
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