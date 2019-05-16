AK Parti, 31 Mart seçimlerinde en çok geçersiz oy kullanan ilçeleri tespit etti. 19 bin geçersiz oyla ilk sırada yer alan Esenyurt'u, ikinci sırada 87 bin ile Küçükçekmece, üçüncü sırada ise 78 bin ile Pendik takip etti. AK Parti, Kürt seçmenin de ağırlıklı olduğu bu ilçede küskün seçmeni sandığa taşımak için stratejiler geliştirecek....



































