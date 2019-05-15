Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 31 Mart seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasına en çok Yunan medyasının sevindiğini söyleyerek “CHP'nin adayı nereli?“ diye sordu. Göksu'nun sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu'nun Ekrem İmamoğlu üzerinden Trabzonlular ile ilgili yaptığı açıklama tepki çekti.

Kaynak: haberinburada. ....