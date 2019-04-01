AK Parti Genel sekreteri Fatih Şahin, Twitter hesabından Ankara'daki seç,m sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Ankaralı hemşerilerinin iradesinin tayğyir edilmesine izin verilmeyeceğini duyuran Şahin, “12 bin 158 sandığın birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız. “

Kaynak: haberinburada....