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AK Parti ile bayramlaşmaya çiçekle gelen tek parti İYİ Parti oldu

AK PARTİ İLE BAYRAMLAŞMAYA ÇİÇEKLE GELEN TEK PARTİ İYİ PARTİ OLDU

AK Parti Genel Merkezi'nde siyasi partiler Ramazan bayramlaşması geleneğini sürdürdü. İYİ Parti ve Demokrat Parti, Vatan ile Anavatan Partileri AK Parti'yi ziyaret etti. Ziyarete çiçekle gelen tek heyet ise İYİ Parti heyeti oldu.

Tarih : 05 Haziran 2019, 16:20
Puan Ver : Ak Parti İle Bayramlaşmaya Çiçekle Gelen Tek Parti İyi Parti Oldu(8/10)4

Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti'de siyasi partiler ve parti mensupları arasında bayramlaşma programı düzenlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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