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Ak Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım’Dan İmamoğlu İle Ortak Yayın Açıklaması: Prensipte Sorun Yok
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AK PARTİ İSTANBUL ADAYI BİNALİ YILDIRIM’DAN İMAMOĞLU İLE ORTAK YAYIN AÇIKLAMASI: PRENSİPTE SORUN YOK


AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım’dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok
Tarih : 02 Haziran 2019, 23:30
Puan Ver : Ak Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım’Dan İmamoğlu İle Ortak Yayın Açıklaması: Prensipte Sorun Yok(8/10)4

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Seçim anketlerine ilişkin açıklama yapan Yıldırım, “Benim için anket bugün sandıktan sonuçtur. Anketler yavaş yavaş yönlendirme aracı olarak kullanılmaya başladı....

















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