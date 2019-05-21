Seçim kampanyasında, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'her şey çok güzel olacak' sloganını kendisine uyarladığı için eleştirilen Binali Yıldırım'ın, Google reklamlarında Ekrem İmamoğlu adını kullandığı ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada. ....