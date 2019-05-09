AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te Sanayici ve İş Adamlarıyla düzenlenen iftar yemeğinde konuştu. Yıldırım, “Bu seçimler vesilesiyle gördük ki, çok dostumuz var. Dünyanın her tarafından aynen Gezi kalkışması gibi malesef üzerimize geliyorlar....



































