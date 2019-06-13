AK PARTİ İSTANBUL ADAYI YILDIRIM: KÜRT VATANDAŞLARIMIZDAN BU SEÇİM DAHA FAZLA OY GELECEK
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Atv-A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: haberinburada. ....
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