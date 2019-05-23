AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, “Bizim baştan beri söylediğimizi yolsuzluklar, oy kaydırmaları, oylarla ilgili her türlü düzensizlik yaşanmıştır. YSK kararı da bunu teyit etmiştir, onaylamıştır“ dedi.