İzmir'in Bayraklı ilçesinde, alkollü oldukları öne sürülen iki kişi, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taşlı saldırı yaptı. Çıkan tartışmada AK Parti Meclis Üyesi Adayı Rıza Urhan'ı darp ettikleri iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

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