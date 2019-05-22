AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, kendisine yöneltilen “MİT Başkanı Esad ile görüştü mü?“ sorusunu ise “Sahadaki unsurlar her zaman muhataplarıyla görüşürler, ancak Esad yönetimine karşı pozisyonumuz tabii ki de aynıdır“ ifadeleriyle yanıtladı.

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