AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: GENERALLERİMİZE HAKARET ASLA KABUL EDİLEMEZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçmişin hastalıklardan biri olan askere yönelik provokatif girişimlerinden birisinin daha gerçekleştiğini söyleyerek Akit TV'deki generallere yönelik hakaretlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Kaynak: haberinburada. ....
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