AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Öncesi ve sonrasıyla YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal ve yenileme kararını değerlendiren Özel o akşama dair açıklamalarda bulundu. YSK kararını izin alarak paylaştıklarını belirten AK Partili Recep Özel, yenilenecek olan İstanbul seçimleriyle ilgili bilgiler verdi....



































