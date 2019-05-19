AK Parti, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yenileme kararı aldığı İstanbul seçimlerini kazanmak için kılı kırk yaran bir çalışma yürütüyor. 31 Mart'ta yapılan hatalardan yola çıkan AK Parti yönetimi, seçimi yönetecek ekipten, sandığa gitmeyen seçmene, küskün partililerden, parti politikalarına aykırı olan söylemlere kadar her konuda tedbirini aldı.

Kaynak: haberinburada....