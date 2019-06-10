AK PARTİ’DEN ÇOK KONUŞULACAK UĞUR DÜNDAR İDDİASI: ’SEN BU İŞİ YAPMA’ DEDİLER
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Uğur Dündar'ın Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınına moderatörlük yapma önerisini reddetme gerekçesinin izaha muhtaç olduğunu söyledi.
TBMM'de gazetecilerle sohbet eden AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları AK Partili Binali Yıldırım ile CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayın kararını değerlendirdi.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- E-5 Karayolunda Kaza Yapan Sürücülerin Tekme Tokat Kavgası Cep Telefonuyla Kaydedildi
- Abd’Li United Technologies Ve Raytheon Şirketleri Birleşiyor
- Uğur Dündar Canlı Yayından Neden Çekildi? Yakın Arkadaşı Haluk Şahin Açıkladı
- Haluk Levent, Lösemi Hastası Baba Ve Kızı Ziyaret Etti
- Ceylanpınar’Da Tarım Arazisine Düşen Yıldırım, 10 Bin Dönüm Ekini Kül Etti
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson: Adamın Fırça Tutması Komik
- Cumhur İttifakı İbb Başkan Adayı Binalı Yıldırım, Milli Takım’A Destek İçin İzlanda’Ya Gitmek İstiyor!
- Alpay Özalan: Spor Bakanımız İle İzlanda’Ya Gidiyorum
- İzlanda Maçı Öncesi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu İle Görüştü
- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’Dan Ali Koç’A 2010-2011 Desteği!
DÜNYA HABERLERİ
- İsrail’De İki Banka Soyan Hırsızın Soygunda Kullandığı El Bombası Avokado Çıktı
- Justin Bieber’Dan Tom Cruise’A Kafes Dövüşü Teklifi
- Hindistan’Da 6 Kişi 8 Yaşındaki Kız Çocuğunu Tecavüz Edip Öldürmekten Suçlu Bulundu
- Polis Çevirmesine Takılan 16 Yaşındaki Sürücü: Çok Fazla Acılı Kanat Yedim
- Japonya F-35’İnin Düşüş Nedenini Açıkladı: Baş Dönmesi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar