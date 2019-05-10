AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya üzerinden desteklerini açıklayan sanatçılarla ilgili “Sanatçıların teşkilat mensubu gibi tutum içerisine girmelerinde tercih kendileridir. Biz hep şunu biliriz, sanatçı dediğinizde bir sanatsal yaratıcılık ve bireysellik gelir....



































