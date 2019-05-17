AK Parti, yerel yönetimleri mercek altına alarak yılda iki kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmek üzere performans raporu hazırlayacak. Raporlarla AK Partili belediye başkanlarının seçim dönemindeki projelerini hayata geçirip geçirmediği, bütçeleri ve perso