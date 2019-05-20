AK Parti Milletvekili Nurettin Canikli, Rabia Naz Vatan'ın babasını hedef alarak “Acılı baba olmak, olayla ilgili hiç bir şekilde dahli olmayan şahsıma her gün hakaret ve iftiralarda bulunmanın bir gerekçesi olamaz“ dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Twitter hesabı üzerinden Rabia Naz Vatan cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Canikli, “Acılı baba olmak, olayla ilgili hiç bir şekilde dahli olmayan şahsıma her gün hakaret ve iftiralarda bulunmanın bir gerekçesi olamaz“ dedi.

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