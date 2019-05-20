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AK Partili Canikli’den Rabi Naz Vatan Çıkışı: Acılı Baba Olmak, Şahsıma Hakaret Etmenin Gerekçesi Olamaz

AK PARTİLİ CANİKLİ’DEN RABİ NAZ VATAN ÇIKIŞI: ACILI BABA OLMAK, ŞAHSIMA HAKARET ETMENİN GEREKÇESİ OLAMAZ

AK Parti Milletvekili Nurettin Canikli, Rabia Naz Vatan'ın babasını hedef alarak “Acılı baba olmak, olayla ilgili hiç bir şekilde dahli olmayan şahsıma her gün hakaret ve iftiralarda bulunmanın bir gerekçesi olamaz“ dedi.

Tarih : 20 Mayıs 2019, 16:20
Puan Ver : Ak Partili Canikli’Den Rabi Naz Vatan Çıkışı: Acılı Baba Olmak, Şahsıma Hakaret Etmenin Gerekçesi Olamaz(6/10)2

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Twitter hesabı üzerinden Rabia Naz Vatan cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Canikli, “Acılı baba olmak, olayla ilgili hiç bir şekilde dahli olmayan şahsıma her gün hakaret ve iftiralarda bulunmanın bir gerekçesi olamaz“ dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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