AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partililerine “İmamoğlu olarak değil 'CHP adayı' diye seslenin talimatı verdiği ileri sürülmüştü. Beyaz TV'de bir programa konuk olan Mehmet Metiner, bu talimatı unutunca “İmamoğ. ....



































