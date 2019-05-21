TBMM eski Başkanı ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Mehmet Ali Şahin, milli mücadelenin 100. yılı kapsamında Samsun'da liderlerin bir araya geldiği törenle ilgili konuştu. AK Parti'nin düzenlendiği programda konuşan Şahin, “Keşke o tabloya Meral Akşener de iştirak etmiş olsaydı....



































