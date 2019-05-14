AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “İstanbul'da çeşmelerden su akmasaydı, Ekrem İmamoğlu su indirimden bahsedebilir miydi? Bu şehre suyun, ulaşımın altyapısını biz getirdik“ dedi.

Kaynak: haberinburada. ....