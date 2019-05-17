AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan ve merhum babasının adını taşıyan Abdulkadir Yüksel Cami'nin açılışında gözyaşlarına hakim olamadı. Yüksel konuşmak için kürsüye çıktığında duygusal anlar yaşandı.

Kaynak: haberinburada....