AK PARTİ’Lİ YETKİLİ SON ANKETİ REUTERS’A AÇIKLADI: İMAMOĞLU ÜÇ PUAN ÖNDE
AK Parti'li bir yetkili, İstanbul seçimlerine ilişkin Reuters'a yaptığı açıklamada, “İmamoğlu'nun daha farklı şekilde önde olduğu başka anketler de oldu ama partimizin yaptırdığı son ankette İmamoğlu üç puan önde. Önümüzdeki dönemde Erdoğan'ın ağırlığını
Reuters'a konuşan AK Parti'li bir yetkili 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçimine ilişkin CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun, AK Parti adayı Binali Yıldırım karşısında 3 puan önde olduğunu belirtti. Reuters'a konuşan AK Parti'li yetkili sözlerini şöyle sürdürdü: “İmamoğlu'nun daha farklı şekilde önde olduğu başka anketler de oldu ama partimizin yaptırdığı son ankette İmamoğlu üç puan önde. Önümüzdeki dönemde Erdoğan'ın ağırlığını koymasıyla farkın lehimize dönme ihtimali var....
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