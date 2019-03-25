AK PARTİLİLERLE, MHP’LİLER BİRBİRİNE GİRDİ! 4 EL SİLAH SESİ DUYULDU
Kırşehir'in Mucur ilçesinde AK Partililer, MHP'li Aday Hasan Hüseyin Köşker'in kardeşi Hulusi Köşker'in de aralarında olduğu grubu hastanelik etti. Kavgada 4 el silah sesi duyulurken, o anlar kameraya yansıdı.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde AK Partililer, MHP'li Aday Hasan Hüseyin Köşker'in kardeşi Hulusi Köşker'in de aralarında olduğu gruba pusu atıp saldırdı. Saldırıda, Hulusi Köşker de kırıkların bulunduğu, bir başka kişinin elinin kırıldığı, bir diğer kişinin ise kafasına aldığı darbeden ötürü hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi. Kavga 4 el silah sesi duyulurken AKP Mucur İlçe Başkanı Oğuzhan Gündüz “Konu ittifaka zarar vermek için kullanılacak bir konu....
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