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AK Partililerle, MHP’liler Birbirine Girdi! 4 El Silah Sesi Duyuldu

AK PARTİLİLERLE, MHP’LİLER BİRBİRİNE GİRDİ! 4 EL SİLAH SESİ DUYULDU

Kırşehir'in Mucur ilçesinde AK Partililer, MHP'li Aday Hasan Hüseyin Köşker'in kardeşi Hulusi Köşker'in de aralarında olduğu grubu hastanelik etti. Kavgada 4 el silah sesi duyulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Tarih : 25 Mart 2019, 15:30
Puan Ver : Ak Partililerle, Mhp’Liler Birbirine Girdi! 4 El Silah Sesi Duyuldu(6/10)2

Kırşehir'in Mucur ilçesinde AK Partililer, MHP'li Aday Hasan Hüseyin Köşker'in kardeşi Hulusi Köşker'in de aralarında olduğu gruba pusu atıp saldırdı. Saldırıda, Hulusi Köşker de kırıkların bulunduğu, bir başka kişinin elinin kırıldığı, bir diğer kişinin ise kafasına aldığı darbeden ötürü hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi. Kavga 4 el silah sesi duyulurken AKP Mucur İlçe Başkanı Oğuzhan Gündüz “Konu ittifaka zarar vermek için kullanılacak bir konu....

















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