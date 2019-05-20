Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yenilenen seçimler öncesi MHP Adayı Erdal Demirci'yi geri çekti. AK Parti ve MHP, 2 Haziran'da yapılacak olan seçimlere Cumhur İttifakı'yla girme kararı aldı. AK Parti, 31 Mart seçimlerinde 4 oy farkla kazanmıştı....



































