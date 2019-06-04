Atletico Madrid’Den Eljif Elmas’A Sürpriz Teklif!
Ak Parti’Nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Rakiplerinin Bayramını Kutladı
Son Dakika! Ysk’Nın Olay Yaratan Kararına Erdoğan’Dan İlk Yorum: Yanlış Anlaşılma Var, İtirazımızı Yaptık
Meteoroloji’Den Son Dakika Uyarısı: İstanbul Ve Bazı İllerde Yağış Bekleniyor
Ysk’Nın Tartışma Yaratan Kararına Bahçeli’Den İlk Yorum: Anlaşılması Zor
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Generallerimize Hakaret Asla Kabul Edilemez
Dünyanın 1 Numarası Beyonce Mr.Jade Hayranı Çıktı
Acun Ilıcalı, Gelecek Sezon Survivor’A Bir Fenomeni Çağıracağını Duyurdu
Sıvı Detoksu İle Türkiye’Yi Sallayan Dilşat Erdil, Ekranların Yeni Yüzü Oldu
Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, 1,8 Milyon Tl’Ye Araba Aldı
Mesut Özil’İn Nişanlısı Amine Gülşe, Bekarlığa Veda Partisinde Gözyaşlarına Boğuldu
Apple, Bugüne Kadarki En Güçlü Mac Pro’Yu Tanıttı! İşte Fiyatı
Hindistan’Da ’İnek Eti Yiyorsunuz’ Diyerek Oruç Açan Müslümanlara Saldırdılar
Cani Adam, Sokak Ortasında Tartıştığı Adamın Boğazını Kesti
Son Dakika! Tunceli’De Pkk’Lı Teröristlerle Çatışma Çıktı: 1 Şehit, 1 Yaralı
Soma’Da Korkutan Deprem!
Teröristlerin 500 Metrelik Mağarası ’Atak’ İle İmha Edildi
Bayram Namazı Saat Kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir İl İl Bayram Namazı Vakitleri
Bayram Tatilinin 3 Günlük Kaza Bilançosu: 27 Ölü, 211 Yaralı
West Ham United, Hasan Ali Kaldırım’I İstiyor

AK PARTİ’NİN İSTANBUL ADAYI BİNALİ YILDIRIM, RAKİPLERİNİN BAYRAMINI KUTLADI


AK Parti’nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, rakiplerinin bayramını kutladı
Tarih : 04 Haziran 2019, 09:40
Puan Ver : Ak Parti’Nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Rakiplerinin Bayramını Kutladı(10/10)6

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçimde yarıştığı adayların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Yıldırım, bayram namazını Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kıldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Rakiplerimin de bayramını kutlamak gayen insani bir şeydir“ dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Ak  Parti’Nin  İstanbul  Adayı  Binali  Yıldırım  Rakiplerinin  Bayramını  Kutladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER