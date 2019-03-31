Spor Toto Süper Lig'de bitime 8 maç kala düşme hattında son sırada yer alan Akhisarspor'da teknik sorumlu Cem Kavçak umutlarını koruduklarını söyledi. Lige milli maçlar nedeniyle verilen 3 haftalık aradan sonra 3 Nisan Çarşamba günü geçen sezon kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Ümraniyespor, 7 Nisan Pazar ise ligde düşme hattındaki rakiplerinden Göztepe'ye konuk olacak Akhisar'da Cem Kavçak, “Öncelikle kupa maçına konsantre oluyoruz. Geçen sezonki kupanın sahibi olarak bu yıl da kupayı kazanmaya çok yakınız....



































