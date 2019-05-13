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Akhisarspor-Galatasaray Finalini Suat Arslanboğa Yönetecek

AKHİSARSPOR-GALATASARAY FİNALİNİ SUAT ARSLANBOĞA YÖNETECEK

Akhisarspor ile Galatasaray arasında 15 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini Suat Arslanboğa yönetecek.

Tarih : 13 Mayıs 2019, 16:10
Puan Ver : Akhisarspor-Galatasaray Finalini Suat Arslanboğa Yönetecek(10/10)6

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20. 45'te başlayacak maçta Suat Arslanboğa düdük çalacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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