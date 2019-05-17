AKHİSARSPOR MAÇI SONRASI YAPTIĞI HAREKET, MBAYE DİAGNE’NİN BAŞINI AĞRITABİLİR!
Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, Akhisarspor maçı sonrasında “Başakşehir maçını kazanıp şampiyon olacağız“ demiş ve boğaz kesme hareketi yapmıştı. TFF Hukuk Müşavirliği, yayıncı kuruluştan bu görüntüleri talep etti.
Diagne'nin yayında, “Sırada Başakşehir var, o maçı da kazanıp şampiyon olacağız“ derken boğaz kesme işareti yapması, büyük tepki topladı. Söz konusu olayla ilgili federasyon temsilcileri tarafından herhangi bir rapor yazılmadığı bildirilirken, kamuoyunda meydana gelen rahatsızlık üzerine Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin yayıncı kuruluştan görüntü istediği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada....
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