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Akhisarspor’un Deneyimli Kalecisi Fatih Öztürk’ün Beşiktaş ile Anlaştığı İddia Edildi

AKHİSARSPOR’UN DENEYİMLİ KALECİSİ FATİH ÖZTÜRK’ÜN BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Süper Ligde son sırada yer alan Akhisarspor'un tecrübeli kalecisi Fatih Öztürk'ün sezon sonunda Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi. Fatih Öztürk'ün adı Galatasaray ile anılıyordu.

Tarih : 20 Mart 2019, 18:00
Puan Ver : Akhisarspor’Un Deneyimli Kalecisi Fatih Öztürk’Ün Beşiktaş İle Anlaştığı İddia Edildi(5/10)1

Spor Toto Süper Ligde düşme korkusunu ensesinde hisseden son sıradaki Akhisarspor'da, adı uzun süredir Galatasaray'la anılan kaleci Fatih Öztürk'ün Beşiktaş'la temas kurduğu öğrenildi. Sözleşmesinin sezon sonunda biteceği Akhisar'da kadro dışı kalan 32 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş'a yakın olduğu, sezon sonunda siyah-beyazlı ekibe imza atacağı iddia edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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