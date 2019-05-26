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AKINCI İHA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!


Akıncı İHA İçin Geri Sayım Başladı!
Tarih : 26 Mayıs 2019, 20:50
Puan Ver : Akıncı İha İçin Geri Sayım Başladı!(8/10)4

Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) tarafından bu sene 7. düzenlenen 'GİV Girişimcilik Ödülleri' İstanbul'daki Bahariye Mevlevihanesi'nde sahiplerini buldu. Törende konuşan Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı İHA'ların gün saydığını söyledi....

















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