AKŞENER’İN ’ERDOĞAN VERDİ’ DEDİĞİ ÇANTANIN İÇİNDEN ÇIKANLAR BELLİ OLDU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa mitinginde elinde çantayla platforma çıktı. Çantanın içinde, Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı, seccade, tesbih, iki elbise ve başörtüsü olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: haberinburada....
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