AKŞENER’İN ’OKÇULUK VAKFI’ İDDİASINA BİLAL ERDOĞAN’DAN YANIT: KENDİMİZİ ZOR TUTUYORUZ
Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB'den Okçular Vakfı'na 16,5 trilyon para aktarıldığını iddia etmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, “Çok üzülüyoruz, kendimizi de zor tutuyoruz doğrusu“ dedi.
Kaynak: haberinburada....
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