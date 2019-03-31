Al Ahly ile Zamalek arasında oynanan Mısır'ın en büyük derbisini sadece 30 taraftar izledi.

Mısır'ın en büyük derbisinde ilginç görüntüler yaşandı. Liderlik için büyük önem taşıyan maçta Al Ahly evinde Zamalek'i konuk etti. 86 bin kapasiteli Borg-al-Arab Stadyumu'nda oynanan maç, güvenlik önlemleri nedeniyle boş kaldı....



































