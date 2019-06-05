ALANYASPOR’DA SERGEN YALÇIN DÖNEMİ SONA ERDİ!
Alanyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın ile yapılan görüşmelerde gelecek sezon için anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Geçtiğimiz sezonun 13'üncü haftasında 12 puanla devraldığı Alanyaspor'u 44 puana taşıyan ve ligi 9'uncu sırada bitiren Sergen Yalçın ile yola devam edilmeyecek.
Kaynak: haberinburada....
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