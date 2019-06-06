Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Erol Bulut ile anlaşmaya vardı. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor yeni teknik direktörünü buldu. Sezonu Sergen Yalçın ile kapatan turuncu-yeşilliler, yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlayamamıştı. Antalya ekibi çalışmalarının ardından başarılı teknik adam Erol Bulut ile anlaştı....



































