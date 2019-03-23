Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Taşdemir'in alacağı ücretle ilgili, “Emre arkadaşımızı, 3.5 milyon Euro alan öbür futbolcuların karşısında küçük düşürmemek için, onu korumak için borsaya bildirmedik“ diye konuştu. Albayrak ayrıca Fati