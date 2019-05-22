ALDATILDIĞINI İDDİA EDEN CANİ, KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ
İngiltere'de aldatıldığını iddia eden cani, 31 yaşındaki sevgilisini öldüresiye dövdü. Mağdur kadın, görme yetisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
İngiltere'nn Manchester şehrinde Matthew Hayes aldatıldığını iddia ederek kız arkadaşı Adele Semple'ı dövdü. Şiddetine maruz kalan Semple, görme yeteneğini tamamen kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Olay sonrası gözaltına alınan Hayes'e 29 ay hapis cezası verildi....
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