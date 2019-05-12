ALİ ECE AÇIKLADI: FENERBAHÇE, KABORE İLE GÖRÜŞÜYOR
Spor yazarı Ali Ece, Rusya Premier Ligi ekibi Krasnodar forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusu Charles Kabore'nin Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı.
Spor Toto Süper Ligin 32. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendiği maç sonrasında spor yazarı ve yorumcu Ali Ece, Krasnodar forması giyen ve sezon sonu boşa çıkacak olan Charles Kabore ile Fenerbahçe'nin görüştüğünü açıkladı.
Kaynak: haberinburada....
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