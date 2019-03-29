ALİ KOÇ AÇIKLADI: 31 MAYIS’A KADAR 60-65 MİLYON EURO BULAMAZSAK AVRUPA’YA GİDEMEYİZ
Ali Koç, 31 Mayıs'a kadar Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle gelir elde etmek için kampanyaya başlayacaklarını belirterek, “31 Mayıs'a kadar 60-65 milyon euro gelir yaratamadığımız takdirde FFP konusunda Avrupa'ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Bu n
Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından düzenlenen basın yemeğinde konuşan Koç, Fenerbahçe'nin spor ekonomisi tarihinde bir ilke imza atacağı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün projesi “FENER OL“un detaylarını paylaşarak, Fenerbahçe'nin mali durumu, yönetimin oluşturmak istediği mali altyapı ve finansal yönetiminin sürdürülebilirliği konularına değindi.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Futbolcuların Alacaklarını Ödeyen Galatasaray’Da Keyifler Yerinde
- İspanyol Devi Sevilla, Dorukhan’A Talip Oldu
- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tayfun Korkut İle Görüşme Gerçekleştirdi
- Trabzonspor, Yusuf Yazıcı İçin 20 Milyon Euro Teklif Eden Wolherhampton İle Söz Kesti!
- Belçika İçişleri Bakanlığı, Chrtistian Luyindama Hakkında Yasal İşlem Başlattı
DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye’Den Hareket Eden Tankeri Kaçıranlar Terör Suçundan Yargılanacak
- İngiliz Kadın 55 Yaşında Kendi Torununu Doğurdu
- Çok Konuşulacak Açıklama! Cami Saldırısının Arkasında Mossad Mı Var?
- Suriye’Nin Halep Kentine Düzenlenen Saldırıların Arkasında İsrail’İn Olduğu Ortaya Çıktı
- Belçika’Nın, Abd’Den 4 Milyar Euroya Aldığı F-35’Ler Dayanıklılık Testini Geçemedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar