Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Fenerbahçe Spor Kulübü; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ışığında, kültürü, değerleri, temsil ettikleri ve duruşuyla her zaman farklı bir kulüp olmuştur. Atatürk söz konusu olduğunda duruşumuz ve ilkelerimiz, en az sport