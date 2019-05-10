ALİ KOÇ: FENERBAHÇE HER ZAMAN ATATÜRK İLKELERİ IŞIĞINDA OLACAKTIR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Fenerbahçe Spor Kulübü; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ışığında, kültürü, değerleri, temsil ettikleri ve duruşuyla her zaman farklı bir kulüp olmuştur. Atatürk söz konusu olduğunda duruşumuz ve ilkelerimiz, en az sport
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün resmi yayın organlarından Fenerbahçe Dergisi'nin Mayıs 2019 sayısındaki başyazısında futbol A takımı için çalışmalara başlandığını ve transfer politikalarının çizildiği belirtildi. Ali Koç yazısında şu ifadeleri kullandı: “Sevgili Fenerbahçeliler,
Kaynak: haberinburada. ....
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