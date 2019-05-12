Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yaşanan olaylar ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, “Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe yalnız ve sahipsiz değildir. Kulübümüzün ve camiamız bu olaylarla ilgili yetkililerden hak ve adalet beklentisi içerisindedir“ dedi.

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