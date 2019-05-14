Fenerbahçe WinWin programının ikinci gününde başkan Ali Koç, kampanya hakkında genel bir değerlendirme yaptı ve Fikret Orman'a göndermede bulundu.

Ali Koç sözlerine “Keşke tüm kulüpler bunu yapsa. Çok tatlı bir rekabet olur. Sahada rekabet var ama yapıcı rekabeti bilmiyoruz....



































