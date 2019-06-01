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Ali Koç’Tan Fatih Terim’İn Tazminatına Gönderme
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Ali Koç’tan Fatih Terim’in tazminatına gönderme

ALİ KOÇ’TAN FATİH TERİM’İN TAZMİNATINA GÖNDERME

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Fatih Terim ile yollar ayrılınca Federasyon tazminat ödedi. Bu tazminat tüm kulüplerin parasıdır. İş kanunları tazminat ödememe hakkı verirken neden federasyonumuz tazminat ödemek zorunda kaldı?“ sorusunu yöneltti. Koç ayrıca,

Tarih : 01 Haziran 2019, 14:40
Puan Ver : Ali Koç’Tan Fatih Terim’İn Tazminatına Gönderme(5/10)1

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un sözleri. ....

















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