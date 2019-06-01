Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Fatih Terim ile yollar ayrılınca Federasyon tazminat ödedi. Bu tazminat tüm kulüplerin parasıdır. İş kanunları tazminat ödememe hakkı verirken neden federasyonumuz tazminat ödemek zorunda kaldı?“ sorusunu yöneltti. Koç ayrıca,