ALİ KOÇ’TAN FATİH TERİM’İN TAZMİNATINA GÖNDERME
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Fatih Terim ile yollar ayrılınca Federasyon tazminat ödedi. Bu tazminat tüm kulüplerin parasıdır. İş kanunları tazminat ödememe hakkı verirken neden federasyonumuz tazminat ödemek zorunda kaldı?“ sorusunu yöneltti. Koç ayrıca,
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un sözleri. ....
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