Alman medyası, Münih kentinde bulunan Ludwig-Maximilians-Üniversitesi Beyin Felci ve Demans Enstitüsü'nün Araştırma Grubu Müdürü olan Dr. Ali Ertürk'ün çalışmalarının, kanser hastaları için büyük bir umut olduğunu yazdı. Sadece Almanya'da şu anda yaklaşık 10 binden fazla hasta hastanın organın beklediğini; bunların yaklaşık 7 binden fazlasının ise böbrek beklediğini yazan Alman basını, Türk doktorun çalışmaları ile 'organ bağışı sırası' ve 'yaşlanmanın' da önüne geçilebileceğini yazdı....



































