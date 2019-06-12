ALMANYA’DA 12 YAŞINDAKİ TÜRK ÇOCUK, SPOR SALONUNDA ASILI BULUNDU
Almanya'da 12 yaşındaki Türk çocuk bir okulun spor salonunda asılı halde bulundu.
Almanya'da 12 yaşındaki Türk çocuk bir okulun spor salonunda asılı halde bulundu. Almanya'nın Saarland Eyaleti'ne bağlı Schmelz kentinde, 12 yaşındaki Türk kökenli A. T....
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